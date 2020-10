Friedrich Merz will unbedingt Kanzler werden!

Ich frage zunächst nicht was der Kandidat gewinnen will, sondern was will die CDU als derzeitig eindeutig stärkste Partei.• Will sie mehr konservative Wähler gewinnen (?), und/oder• Mehr liberal denkende Bürger einbinden?• Will sie mehr Wähler für Nachhaltigkeit und Umweltschutz gewinnen?• Will sie vorrangig Interessen der Wirtschaft voranbringen (?), aber auch• Für die Bürger die Interessen im Sozialbereich erhalten oder sogar verbessern?• Will sie die dringend notwendige Verbesserung des Rechtsstaates voranbringen?Wäre ich Kandidat, mein Ziel wäre es u. a. alle Fragen hier mit JA zu beantworten und eventuelle Gegensätze positiv für den Bürger aufzulösen!Oh ja, das ist ein sehr hoher Anspruch aber nun viel wichtiger:kann dem Friedrich Merz gerecht werden?Meine Antwort ist klar: FRIEDRICH MERZ KANN ES NICHT!Vielleicht erfüllt er gerade 50% der Anforderungen. Aber wichtig ist auch:ihm fehlt es an der notwendigen Empathie!Da die Union 2021 höchst wahrscheinlich den Kanzler stellt,ist hier als (Wechsel-) Wähler meine Aussage:Die Union und die deutschen Bürger haben einen besseren Kandidaten verdient!