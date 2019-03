Frauen verdienen 21 Prozent weniger als Männer

Um das Einkommen zu erzielen, das Männer bereits zum Vorjahresende erreicht haben, müssen Frauen im Folgejahr bis zum 18. März arbeiten; sie verdienen nämlich durchschnittlich rund 21 Prozent weniger. In Deutschland erhalten Frauen für den gleichen Job immer noch weniger Geld als Männer! "An diese Tatsache erinnern wir am Eyual Pay Day, so die beiden SPD-Frauen Angelika Licht und Helga Laube-Hoffmann.Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit muss in Deutschland aber selbstverständlich werden, damit wir z.B. die Altersarmut beenden, denn sie resultiert auch aus der ungleichen Bezahlung. Möglichkeiten um die Lohnlücke zu schließen wären z.B. "das Mütter in Führung, Väter in Teilzeit, Frauen in MINT-Berufen und Männer in Kitas arbeiten", so die Vorschläge von Licht und Laube-Hoffmann und sie ergänzen, dass es wünschenswert wäre, wenn alle Frauen und Männer gemeinsam diese Ungerechtigkeit angehen würden.