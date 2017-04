Unser Ziel führte uns in Arkadia in Arpke. Ein herzlicher Dank an die Geschäftsleitung dass wir in Ihren Räumen fotografierten durften. Dieses Gartencenter Kleinod für alle Gartenliebhaber oder die es werden wollen.Gern schaute ich mich dort mit Euch gemeinsam um und freue mich auf weitere Aktionen, die bestimmt so fröhlich werden wie der vergangene Mittwoch.Ach ja, einige Ergebnisse sind mit mir nach Hause gekommen und nun viel Spaß beim Schauen