Verschiedene Wege der Evolution: Kormoran vs. Silberreiher! Wer war dabei besser?

Aber nun zurück zu den beiden Gefiederten. Meiner These "Evolution ist praktizierte Intelligenz!" wurde widersprochen, da ich nicht belegen konnte, dass "Anpassung" unbedingt eine Frage von "Intelligenz" sein muss. Also frage ich meine mh- Leserinnen und Leser hier einfach nur: Welcher Vogel hat die bessere Entwicklung gemacht, der Kormoran oder der Silberreiher?Natürlich wäre in einem Kommentar auch eine kurze Begründung sehr hilfreich. Selbstverständlich verrate ich meine Einschätzung später auch in einem eigenen Kommentar!