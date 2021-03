Torero für dieses Prachtexemplar gesucht !!

Nach einigem Nachdenken kam ich auf einen " Stierkäfer " von den ich schon mal gehört habe, aber das er hier auftaucht hatte ich nicht gedacht, Also habe ich ihn bis zum Morgen in einen Eimer mit leicht belegten Waldboden abgesetzt und er verkroch sich gleich vor den Fotografen. Heute morgen " weckte " ich ihn und habe ein paar Aufnahmen gemacht.Ein Kollege berichtete mir: das ist die richtige Zeit, zu der die Stierkäfer die Hasen- und Rehpillen in Sandgebieten einsammeln.Stierkäfer sind auch im Herbst und Winter aktiv, solange der Oberboden nicht gefroren ist.