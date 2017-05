Tiere „schießen“

In Yukon Bay traute sich der Eisbär nicht vom Felsen zu springen trotz der langen Warterei tat er uns nicht den Gefallen. Der Tiger genoss das Wetter und rekelte sich genüsslich auf dem Rasen. Selbst die Wölfe trabten im Gehege umher und zeigten sich an der Scheibe recht nah. Die Präriehunde knabberten an den kleinen Grashalmen, während wir nur etwas tanken.Einige Fotos sind natürlich, wie bei jedem Besuch, auf den Chip gelandet und ja, es wird sicher nicht unser letzter Besuch sein, zumal am 5. Mai das vierte Elefantenbaby geboren wurde. Also nichts wie hin, die Tierwelt zu erobern.