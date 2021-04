Tierbesuche

Heute taute sich sogar einer der Wölfe ins Gehege, grau ist er geworden und selbst das Heulen scheint ihm Mühe zu bereiten. Es hörte sich fast rau und still an. Toll – der neue Zoobewohner zeigte sich heute: ein kleines Stinktier, dem die Tierpfleger vom Zoo ein wirklich schönes Zuhause einrichteten. Nana tobte wieder gern im Wasser, mal mit einem grünen oder roten Ball.Einen fröhlichen Radau hörten wir bei den Flamingos. Bei ihnen scheinen sich die Frühlingsgefühle zu verbreiten, während manches Paar dabei echt noch üben müssen. Die ersten sitzen schon auf dem Nest, während die Störche immer noch mit ihrem Nestbau beschäftigt sind.Ja . und dann erwischte uns der Regen mit einem leichten Graupelschauer. Also ab ins Auto.