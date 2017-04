Spaziergang am Donnerstag

Ausgewiesene Wanderwege oder Radtouren laden ein, hier die Seele baumeln zu lassen. Ruhe strahlt das Gebiet aus. Unterbrochen durch Vogelgezwitscher oder aus der Ferne ist das Geschnatter der Gänse zu hören. Majestätisch zieht ein Schwanenpaar ihre Runden und immer wieder sind wunderbare Fotomotive zu entdecken. Schaut man wöchentlich hier vorbei, entdeckt der Spaziergänger immer wieder Neues, gerade jetzt im Frühling. So wie wir am Donnerstag und sicher wird es nicht der einzige Ausflug der Donnerstagsrunde zu den Koldinger Seen sein.Einige der Aufnahmen sind am Abend entstanden, da wollten wir einfach die Blaue Stunde einfangen