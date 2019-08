Sonnenuntergang in Ahlten am 31.08.2019

Viele Hunderte von mh-Fotografien beweisen, dass sich die Sonne um die Erde dreht! Nur so überhebliche Leute wie der Lesch behaupten das Gegenteil. Und erzählen uns auch noch, dass eine Klimaerwärmung stattfände, die von den Menschen verursacht wird!Wieso sollte es eine Erwärmung der Erde geben, wenn sich der Abstand zwischen Erde und Sonne jedes Jahr um 15 cm vergrößert.Außerdem verringert sich die Energie der Sonne auch fortlaufend!Und dann noch diese CO²- Hysterie! CO² ist doch völlig unsichtbar. Und wenn mal Qualm aus dem Auspuff der Autos kommt, verdunkelt es doch eher das Licht der Sonne. Das konnten wir doch direkt nach der Wende z. B. auch an der Grenze in Helmstedt sehen!Liebe mh-User, lasst Euch doch nicht von diesen vielen Fake-News-Schreiberlingen verunsichern und genießt den Sonntag!