Rote Mauerbiene an unserem Insektenhotel

Einsatz in Garten und LandwirtschaftDie Rote Mauerbiene wird schon seit Jahrzehnten für die Landwirtschaft professionell vermehrt und zur Bestäubung eingesetzt. Die natürliche Vorliebe für Obstgehölze prädestiniert die Mauerbienen zum Einsatz in diesen Kulturen. In Osteuropa und zunehmend auch in Deutschland werden Mauerbienen im Garten gezielt als Bestäuber vermehrt. Neben den klassischen Wildbienenhotels werden unter anderem Nistbretter eingesetzt um eine Mauerbienenhaltung mit einer menschlichen Schädlingskontrolle zu ermöglichen.