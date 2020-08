Vor zwei Tage per Zufall die Landung des Nachtfalters auf dem Seerosenblatt gesehen und dies blieb für den Frosch nicht unbemerkt. Also langsam herangetaucht und dann blitzartig zugeschlagen.Um das Schauspiel zu erkennen sollte man die Bilder in Ruhe der Reihe nach durchzappen.Viele Spaß bei der Fressorgie.....