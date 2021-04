Männchen, Typhaeus typhoeus am 3. März 2021Weibchen, Typhaeus typhoeus am 27. März 2021Ein Kollege berichtete mir, das ist die richtige Zeit, zu der die Stierkäfer die Hasen- und Rehpillen in Sandgebieten einsammeln. Das machen die Käfer als „Ehepaare“.Stierkäfer sind auch im Herbst und Winter aktiv, solange der Oberboden nicht gefroren ist.