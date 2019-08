Mit allen Sinnen

Hervorzuheben ist, dass endlich einmal bei einem unserer Besuche der kleine Kiosk geöffnet hatte. Damit legten wir eine Pause ein. Der stellvertretende Bürgermeister aus Laatzen selbst braute den Cappuccino und servierte ihn formvollendet. So entwickelten sich nette Gespräche, bevor uns weiter auf die Suche machten.Spannend an diesem Tag mitzuerleben, die Vorbereitung für eine Trauung im Park der Sinne. Das war mir allerdings neu das hier geheiratet werden darf. Doch der Park lädt geradezu ein sich hier das Ja – Wort zu geben.Mir hat der Spaziergang mit seiner Vielfalt an Blumen, Gewächsen, Bäumen sehr viel Freude bereitet.