Kommt ein Vogel geflogen

Bedeckter Himmel, ein wenig trüb lag das Meer vor uns und --- Möwen erst einmal keine in Sicht. Zwei schwammen gemütlich in weitere Entfernung, zwei andere segelten am Himmel – viel zu weit entfernt. Widmen wir uns halt erst einmal den Stockenten, die schnatternd auf uns zu schwammen oder den Spatzen, die sich als Modell zeigten.Mit dem Wechsel des Standpunktes sahen wir sie: die vielen Möwen, die sich von den leichten Wellen schaukeln ließen oder sie gemütlich auf einem Steg ruhten – auch alles zu weit weg. Ideenreichtum (kleine Brotkrummen) lockten die Möwen tatsächlich zu uns. Herrlich ihnen beim Fliegen zuzuschauen. Eine kleine Rangelei ließ das Wetter aufspritzen – während die Auslöser der Kamera ganze Arbeit leisteten.Einige Ergebnisse zeige ich hier und nun viel Spaß beim Schauen.