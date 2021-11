Herbst im Tiergarten Hannover (Donnerstagsrunde)

Nun ja, die Hirsche und Rehe lagen ziemlich weit von uns entfernt, meist auch im Schatten der Bäume. Mit den Gesichtern hat es - zumindest bei mir - daher nicht so geklappt. Aber trotzdem konnten wir den goldenen Oktobertag entspannt genießen.Die letzten 4 Aufnahmen, die ich hier anhänge, sind allerdings einige Tage zuvor entstanden, als ich bereits allein mit dem Tele dort unterwegs war. Eine der Wildgruppen hielt sich ziemlich dicht am Wegesrand auf, was die Aufnahmesituation natürlich erleichterte.