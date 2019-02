Gesucht und endlich gefunden

Besonders toll die vorbereitete schwarze Wand, die uns Horst Daute zur Verfügung stellt. Danke dafür und dass wir so ungestört uns in Ihrem Gewächshaus bewegen durften.Zu meinen Fotos Namen zuordnen fällt mir schwer. Ich nenne hier einfach einige, die schon die Vielfalt der Gewächse zeigen. Japanische Azalee zum Beispiel oder die Japanische Buschklee, die im Übrigen lila blühen. Auch so eine Eigenart, denn bisher erspähte ich noch kein blühendes Bäumchen.So erfahren wir, dass Bonsai Baum im Topf heißt und Gehölze sind, die nicht genetisch verändert werden. Wichtig die Pflege der Kleinen sowie das regelmäßige Schneiden, damit sie ihre Form zu finden und sie buschiger aussehen.Mehr INFO`s: www.bonsai-centrum-hannover.deEinige Fotos landen auf den Chip. Nun viel Freude beim Blättern.