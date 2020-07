Fast wie Urlaub

Die Pelikane zogen sich in ihrem Gehege ein wenig zurück während der jüngste Spross uns Modell stand. Einer der Kormorane gönnte sich per Flug einen kleinen Ausflug. Scheinbar wusste er ganz genau dass er gleich sein Leckerli Fisch bekam. Flugs machte er kehrt und landete wohlbehalten zwischen den Flamingos. Na ja die Löwen dösten in der Sonne und gönnten den vorbeihuschenden Giraffen im Gehegen gegenüber keinen Blick. Die ergrauten Wölfe bewegten noch nicht einmal ihre Schwanzspitzen, dafür schmeckten den Waschbären die grünen Blätter sehr gut. Wenig los bei den Präriehunden. Dort knabberte eins mit endloser Geduld an einem Holzstück und ließ auch davon nicht ab während unsere Fotoapparate surrten. Unser Highlight an diesem Tag die kleine Eisbär-Mädchen Nana. Einfach nur schön sie zu beobachten wenn Mutter und Tochter im Wasser herumtollen.Nach all den Anstrengungen gönnten wir uns eine Mittagspause. Leider rasen schöne Stunden immer viel zu schnell vorbei, doch Dank Jahreskarte steht ein nächster Besuch bereits im Kalender.