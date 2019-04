Die Erdbeerpflanzen stehen auch in diesem Jahr wunderbar in Blüte. Die ersten Blüten haben bereits ihre Blütenblätter verloren und die kleinen Nüsschen sind nun deutlich zu erkennen - wie aus dem Bilderbuch.Nur noch einwenig Zeit, Zeit zum Wachsen und Reifen, brauchen diese herrlichen Früchtchen doch noch, bis sie genießbar sind.Zur Erntezeit wird auch in diesem Jahr wieder ganz gewiss jede Hilfe benötigt - :) - wir freuen uns drauf!