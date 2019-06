Es bleibt bei Rosen

Bei warmen Temperaturen die nur von wenig Wind begleiten werden schauen wir uns um. Immer wieder schön die Vielfalt der Rosen zu bewundern. Einige zeigen bereits ihr Verblühen an während Knospen sich noch entfalten wollen. Selbst die Rosenblüten, die bereits am Verblühen sind zeigen noch ihren Charme. So füllt sich die Speicherkarte während sich die Gruppe abschließend zu einem kleinen Umtrunk trifft. Wie an jedem Donnerstag bereitet es Freude mit Euch unterwegs zu sein.