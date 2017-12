bedankt sich bei allen Besucherinnen und Besuchern sowie bei allen Mitwirkenden des 24. Aligser Weihnachtsmarktes. Es war wieder ein voller Erfolg! An allen drei Tagen war der Weihnachtsmarkt sehr gut besucht. Wir werden den Überschuss wieder antragsgemäß in den drei Ortschaften an bedürftige Vereine, Institutionen oder Einzelpersonen spenden.Im Namen des Vereinsvorstandes, Carsten Borsum (1. Vorsitzender).