Wege zum Smart Phone

Einmal zurück geschaut, erinnern Bilder an das Fräulein vom Amt, dass mit viel Geschickt durch Stöpseln die Verbindungen drahtlos herbei führte. Oder das Telefon mit der Drehscheibe. Dort prägte sich der Begriff *Finger wund wählen*. Erinnerungen weckte das Bild einer Telefonzelle, die heute gänzlich in den Städten verschwunden ist. Groschen sammeln, zur nächsten Telefonzelle schlendern, Groschen in den Schlitz werfen, Nummer wählen – und zack war das Geld weg. Telefonieren war teuer.Musik hören mit dem Smart Phone ist heute keine Seltenheit, während im Museum die Ausstellungsstücke die Entwicklung des Radios oder auch des Fernsehens zu sehen sind.Eine Zeitgeschichte, die es lohnt sich anzuschauen.