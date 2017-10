" Was für ein Zirkus "

Dieser weise Spruch steht auch bei Zirkus Busch über den Eingang in der Manege.Diese Weisheit ist sicher kein ZuFall. In der Zirkuswelt ist ZuFall kein Zufall - Unter dem Zirkuszelt wird fast nichts dem ZuFall überlassen. Nur die kleinen und großen Gäste, die sich hier einfinden und zu einem wichtigen Teil der Show werden, ist dem "puren Zufall" überlassen!Der Besuch eines Zirkus weckt Erinnerungen und wie zufällig erscheint die Welt in einem ganz anderen spannenden Licht. Einem Licht, das die Welt über die Dauer eines Besuches hinaus, wunderbar erscheinen lässt. ;) !Hier löse ich nun mein Versprechen, einen kleinen Beitrag mit einigen Fotos in mH zu stellen, gerne ein. :) !Wir hatten viel Spaß an :- der wunderbaren Zirkusatmosphäre- an allen atemberaubenden Darbietungen der Artistenund als echten Höhepunkt : Der Besuch der Show-Tiere vor und hinter den Kulissen.Auch Zikustiere stehen unter besonderen Schutz und vor allem unter besonderer Beobachtung der WeltÖffentlichKeit.Text und FotosRosetta Storm