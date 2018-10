Traditioneller Laternenumzug durch Lehrte Süd am 03.11.2018

Lehrte : SG Glück Auf |

Großer Laternenumzug der SG Glück Auf am 03.11.2018, ab 17.00 Uhr Auch in diesem Jahr lädt die Siedlergemeinschaft Glück Auf Lehrte wieder alle Kinder und ihre Angehörigen zum traditionellen Laternenumzug durch Lehrte Süd ein.



Der allseits beliebte, immer gut besuchte Umzug durch die Schachtsiedlung wird wieder von zwei Musikzügen begleitet und startet um 17.00 Uhr auf dem Gelände der Gemeinschaft am Knappenweg 51.



Die genaue Route des Umzuges führt über den Schachtweg, Markscheiderweg, Knappenweg, Sauerweg, Am Hangenden, Wintershall Allee, Am Sülterberg, Schlägelweg, Kaliweg, Im Gesenk, Richtweg, Schachtweg zum Knappenweg 51.



Der Umzug wird um 17.45 Uhr zurück auf dem Gelände erwartet und endet auch dort.



Für das leibliche Wohl ist wieder ausreichend gesorgt. Es werden warme/kalte Getränke, Waffeln, Bratwurst und Pommes angeboten.



An dem Umzug nehmen auch wieder die örtlichen Kindertagesstätten "Dürerring", "Kleine Strolche" und "Vila Nordstern" teil.



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme !!!



- Der Vorstand -