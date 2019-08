Straßen- und Garagenflohmarkt in Lehrte-Süd am 29.09.2019

Lehrte : SG Glück Auf |

1. Straßenflohmarkt in Lehrte-Süd am Sonntag, 29.09.2019



Die Siedlergemeinschaft Glück Auf Lehrte organisiert den ersten offiziellen Straßen- und Garagenflohmarkt in Lehrte-Süd am Sonntag, 29.09.2019 von 10.00 - 16.00 Uhr. Es haben schon einige Anwohner ihre Teilnahme angekündigt.



Wer an dem Flohmarkt im Bereich der Schachtsiedlung teilnehmen möchte kann sich nun beim Vorsitzenden Oliver Gels per E-Mail unter "olligels@web.de" oder unter 0170/3217968 anmelden. Das Vereinsgelände der Siedlergemeinschaft am Knappenweg wird auch mit in den Flohmarkt einbezogen.



Nach Eingang der Anmeldungen soll ein Übersichtsplan erstellt werden, um das Flanieren durch den schönen Stadtteil einfacher zu gestalten.



Die Siedlergemeinschaft hatte bereits 2016 zur Kommunalwahl einen Straßenflohmarkt organisiert, an dem leider nur wenige teilgenommen hatten.



Durch den kürzlich sehr erfolgreichen Straßenflohmarkt im Bereich Lehrte-Nord und vorherigen Anfragen von Mitgliedern der Gemeinschaft wird diese Aktion nochmals aufgegriffen. Jetzt liegt es an den Anwohnern von Lehrte-Süd diesen Flohmarkt mit Leben zu füllen und zu einem Erfolg werden zu lassen.



- Der Vorstand -