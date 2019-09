Storyfeller – gestern, heute, morgen

Die neue Zirkusshow begeisterte bestimmt nicht nur mich, sondern auch die vielen Zuschauer, seit der Zirkus Roncalli in Hannover gastiert.Erinner ich an meinen ersten Besuch: damals habe ich noch mit der anlogen Spiegelreflex die Aufnahmen geschossen. Oh je welch Folgekosten! Seitdem besuche ich den Zirkus Roncolli regelmäßig bei seinem Gastspiel in Hannover. Immer wieder sehenswert der Besuch dort.Und 2019 – auf keinen Fall mein letzter Besuch.Doch zuvor freue ich mich auf Euer Vorbeischauen und hoffe die Fotos machen Lust, selber einmal Zirkusluft zu schnuppern. Übrigens ist fotografieren ohne Blitz erlaubt.