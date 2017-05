Schülerkonzert der Ahltener Musikanten war ein voller Erfolg

Die Planung für das Schülerkonzert 2018 ist bereits im vollem Gange und die Jugendleiterin der Ahltener Musikanten würde sich darüber freuen im kommenden Jahr noch mehr Musikerinnen und Musiker begrüßen zu können. Wer Interesse an Musik und Musizieren hat, kann sich gerne bei den Ahltener Musikanten ausbilden lassen. Bei Fragen hierzu kann man sich ganz problemlos per E-Mail unter jugendleiterin@ahltener-musikanten.de an die Jugendleiterin Monique Kölling wenden oder ganz einfach am 15.06.2017 um 18:30 Uhr zu einer Schnupperprobe in den Probenraum in der Grundschule in Ahlten kommen. Wer es am 15.06.2017 nicht schaffen kann, der ist ganz herzlich dazu eingeladen der zweiten Schnupperprobe am 09.08.2017 ebenfalls um 18:30 Uhr beizuwohnen.