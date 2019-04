Osterfeuer-Fest bei der SG Glück Auf Lehrte

Lehrte : SG Glück Auf |

Brauchtumsfeuer am Karsamstag, 20.04.2019, 16.00 - 22.00 Uhr Die Siedlergemeinschaft Glück Auf Lehrte lädt wieder traditionell am Karsamstag, 20.04.2019 ab 16.00 Uhr zum Osterfeuer-Fest auf das Gelände am Knappenweg 51.



Gegen 16.30 Uhr wird die kleine Feuerstelle für das beliebte Stockbrotbraten der Kids und um 19.00 Uhr das eigentliche Brauchtumsfeuer entzündet.



Es ist wie immer für eine ausreichende Versorgung mit Waffeln, Crêpes, Bratwurst, Pommes und besonders bei den sommerlichen für kalte Getränke gesorgt.



Die absolut familienfreundliche Veranstaltung soll gegen 22.00 Uhr ihren Ausklang finden.



Brenngut kann am Samstag von 10.00 - 12.00 Uhr angeliefert werden.



Kommen Sie zu uns auf das Gelände und genießen Sie die fröhliche und entspannte Atmosphäre.



Die Siedlergemeinschaft Glück Auf freut sich auf Ihrem Besuch !!!





- Der Vorstand -