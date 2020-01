"Original Kaliberger Musikanten" neue Formation aus Ahlten

Die “Original Kaliberger Musikanten“ sind 5 Musiker, die schon aus einer anderen Formation, der Big Band Ahlten, bekannt sind.Diese kleine und sehr flexibele Band spielt traditionelle Volksmusik aber auch Evergreens aus den 60er und 70er Jahren, die fast schon wieder in Vergessenheit geraten sind.Mit Trompete / Flügelhorn, Klarinette / Saxophon , Akkordeon , Gitarre und Schlagzeug sind die “Original Kaliberger Musikanten“ sehr gut auf diese Musikrichtung abgestimmt.Aber warum “Original Kaliberger Musikanten“ ? Das ergibt sich ganz einfach aus dem “Hochgebirge“ in Lehrte und Sehnde, den Kalibergen! Diese beiden höchsten Berge in unserer Nachbarschaft ließen diesen Namen entstehen.Auf geht’s also mit den “Original Kaliberger Musikanten“ !