Lehrte : SG Glück Auf |

Maibaum-Fest am Sonntag, 30.04.2017, ab 17.00 Uhr

Auch in diesem Jahr wird wieder auf dem Gelände der Siedlergemeinschaft Glück Auf Lehrte am Knappenweg 51 der Maibaum aufgestellt und dazu gefeiert.



Für das leibliche Wohl ist wie immer ausreichend gesorgt, es gibt dem Wetter angepasste Getränke, wie Glühwein, Mai-Ur-Bock-Bier, Fassbier, alkoholfreie Getränke und dazu Bratwurst.



Kommen Sie zu uns auf das Gelände und seien Sie an diesem schönen Fest dabei.





- Der Vorstand -