„Kommt zu uns ins JO!“

Ahltener Musikanten suchen Nachwuchs für das Jugendorchester!



Du hast Lust darauf Musik zu machen und suchst Leute die dies mit Dir teilen? Dann komm zu uns! Die Ahltener Musikanten freuen sich auf jeden der mit uns zusammen Musik machen möchte. Hierbei spielt das Alter gar keine Rolle und auch nicht die Vorkenntnisse! Noch nie ein Instrument gespielt? Kein Problem! Wir helfen nicht nur dabei das richtige Instrument zu finden, sondern haben auch Ausbilder die an dem jeweiligen Instrument Unterricht erteilen. Du hast früher schon einmal ein Instrument gespielt, dies aber jetzt schon lange nicht mehr praktiziert? Auch das ist kein Problem. Mit unseren Ausbildern bist Du schnell wieder im Tritt und kannst dann mit uns zusammen Musik machen. Wir freuen uns wirklich auf jeden und weisen auch keinen ab. Bei uns ist jeder willkommen.

Damit Ihr uns besser kennen lernen könnt und auch einmal einen persönlichen Eindruck darüber bekommen könnt, was wir als Ahltener Musikanten anzubieten haben, findet am Donnerstag, den 15.06.2017 ab 18:30 Uhr, in der Grundschule in Ahlten eine Schnupperproben statt, zu denen jeder willkommen ist.

Bei Fragen wendet Euch einfach an Monique Kölling unter der E-Mail: jugendleiterin@ahltener-musikanten.de