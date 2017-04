Keine Arbeiterlieder, Schlager oder Chanson weder Rock noch Pop sondern „LoFi-Cøre“ beim DGB-Maifest

Lehrte : Rathausplatz |

Das hat es zum DGB Maifest auf dem Rathausplatz in Lehrte auch noch nicht gegeben, dass man es schwer hat, bei einer Band die Stilrichtung ihrer Musik einzuordnen. Aber die Band „beatbar“, die am Montag, 1. Mai 2017, ab 10 Uhr im Rahmen des DGB Maifestes auftritt, lässt sich gewollt in keine Schublade stecken und spielt das, was sie wollen und wonach ihnen der Sinn steht.



Das ist ungewöhnlich, aber man kann sich sicher freuen auf das, was einem am 1. Mai da so um die Ohren wehen wird, denn alle Mitglieder der Band sind ohne Zweifel langjährige und erfahrene Musiker und haben schon in diversen Bands mitgespielt. „beatbar“ selbst bezeichnen ihre Musik als „LoFi-Cøre“, einer Melange aus Chanson-Punk-Pop’n’Roll mit Bass, Cajon, Gitarre, Ukulele, Harp und Gesang. Eine Mischung, die der Band großen Spielraum für freie, ungezügelte Interpretationen lässt. Kurz gesagt: Sie machen, was sie wollen. Von Schrammelpop und rockigem Pling über Country und Western oder Chanson bis hin zu elektronischen Beats. Mal schnell und krachig, mal langsam und sutsche ramentert sich „beatbar“ durch den Kosmos des musikalisch Machbaren.



„Wir sind viele. Wir sind eins.“: Unter diesem Motto ruft der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) zum Tag der Arbeit auf. Sicher wird die Band "beatbar" mit ihrem Musikstil die passenden Lieder spielen. Das DGB Maifest wird am 1. Mai ab 10:00 Uhr auf dem Rathausplatz in Lehrte gefeiert.