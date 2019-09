Jahreshauptversammlung der SG Glück Auf mit Grillabend am 21.09.2019

Lehrte : SG Glück Auf |

Jahreshauptversammlung der SG Glück Auf am 21.09.2019, 15:30 Uhr



Stadtteilfest mit Grillabend am 21.09.2019, ab 17:30 Uhr Durch die Bürgermeisterkandidatur des Vorsitzenden Oliver Gels hatte sich der Vorstand der Siedlergemeinschaft Glück Auf Lehrte dazu entschieden, die Jahreshauptversammlung (JHV) erst nach der Wahl des Bürgermeisters zu terminieren. Diese JHV mit Vorstandswahlen, Ehrungen langjähriger Mitglieder, den Vorstandsberichten und einem Ausblick auf die Jahre 2019 / 2020 findet nun am Samstag, 21.09.2019, 15:30 Uhr im Gemeinschaftshaus am Knappenweg 51 statt.



Im Anschluss der JHV lädt die Siedlergemeinschaft alle Interessierten zum Stadtteilfest / Grillabend auf das Gelände am Knappenweg 51 ein. Für das leibliche Wohl ist wie immer ausreichend gesorgt. Die Gemeinschaft möchte mit diesem Fest den Spätsommer feiern und sich auf den ersten Garagen- und Straßenflohmarkt in Lehrte-Süd am Sonntag, 29.09.2019 einstimmen. Hierzu liegen mittlerweile 50 Anmeldungen vor. Weitere Annmeldungen sind möglich.



Kommen Sie zu uns auf das Gelände und verbringen Sie dort ein paar entspannte Stunden.





- Der Vorstand -