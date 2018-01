In die Vergangenheit geschaut

Das Ziel an diesem Donnerstag war das Museum August Kestner in Hannover, das im Jahr 1889 entstanden ist. Seinen Namen bekam es von August Kestner (1777 – 1853. Erst im Jahr 2007 erhielt das Museum seinen heutigen Namen um eine Verwechslung mit der Kestnergesellschaft auszuschließen.Schwerpunkt der Präsentationen im Museum sind die Ägyptischen Sammlungen zu denen unter anderen Skulpturen und Reliefs gehören. Aber auch europäische Kunst und Design in Handschriften, Textilien gehören zu einem weiteren Schwerpunkt. Nicht zu vergessen die wechselnden Sonderausstellungen.Möglichkeiten bietet das Museum zur Feier eines Kindergeburtstages oder Workshop für Schulen sowie die Teilnahme an der Langen Nacht der Museen.Mir gefiel der Rundgang sehr und es gibt immer wieder Neues zu entdecken. Bewundernswert die feinen Arbeiten der Ausstellungsstücke, die mich doch sehr beeindruckt haben.Abschließend bleibt zu sagen: wie so oft schon ein gelungener Donnerstagnachmittag mit Euch.