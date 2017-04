Hoffest auf Gut Adolphshof in Hämeler Wald

Lehrte : Hämeler Wald |

Am Sonntag den 07. Mai 2017 von 11:00 bis 18:00 Uhr findet auf dem Gut Adolphshof unter dem Motto: „Lecker darf auch Gesund sein“ das alljährliche Hoffest statt. Eine gute Gelegenheit, ein paar schöne Stunden draußen in der Natur mit spannendem Programm für Groß und Klein zu verbringen.

Der Adolphshof lädt wieder zum Hoffest auf dem Demeter-Hof ein. Für das leibliche Wohl ist mit vielen Leckereien gesorgt. So gibt es Bratwurst vom Grill, Salate, Kaffee und Kuchen sowie Stockbrot für die Kinder. Ein Highlight: Auf Grund des großen Interesses beim letzten Hoffest wird das „Schaukochen“ dieses Jahr mit Verköstigung sein. Verarbeitet werden saisonale Produkte vom Adolphshof, die vor allen Augen zubereitet und auch sofort probiert werden können. Wer Appetit auf mehr bekommen hat, der kann alle Zutaten inklusive Rezept im Hofladen bekommen.

Es finden in diesem Jahr erneut viele Aktionen zum Mitmachen statt, so wie Führungen durch ausgewählte Bereiche der Landwirtschaft, Feldrundfahrten, ein Marktplatz mit Kräuter- und Pflanzenverkauf. Außerdem zeigen die Bildung des Adolphshofes, die Sozialtherapie, das Umweltzentrum Hannover und die Feuerwehr ihre Tätigkeitsfelder. Für die Kleinen gibt es die stets beliebte Strohburg, Märchenerzählen und weitere Spielmöglichkeiten. Untermalt wird unser Fest durch Livemusik von Akkordeon bis Klezmer.