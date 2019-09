Hiddestorfer Rübenlauf - PSV Rot-Gold Lehrte mit 9 Läufern am Start

Knut Barnstorf, Jannik Kieselbach und Dirk Müller gingen an den Start über 5 km.Auf 10 km war dieses Jahr lediglich Mandy Krause unterwegs. Der Rest, nämlich Reinhard Fuhrberg, Petra Emmermann, Jochen Zittier, Renate Anton und Harald Eichler hatten sich für die große Runde um Hiddestorf entschieden.Den ersten Start hatten die 21,1 km Läufer. 297 Läufer standen hier am Start um die Strecke unter die Füße zu nehmen. Reinhard, der erfahrene Langstreckenläufer, nahm sein Tempo auf und führte das Feld der PSV Läufer an. In seinem Schlepptau lief Petra Emmermann. Es folgte das Duo Renate Anton und Jochen Zittier die sich für einen gemeinsamen Lauf entschieden hatte. Harald Eichler schloss das Feld der PSV Läufer ab. Reinhard behielt seine Position bis ins Ziel inne und konnte nach 1:48:40 Std. als 3. der AK M65 die Erfrischungsgetränke in Ruhe genießen. Petra lag gerade einmal 52 Sekunden hinter Reinhard und kam nach 1:49:32 Std. ins Ziel. Mit dieser Zeit wurde sie 1. in ihrer AK W55. Dann folgte das Duo Renate und Jochen zeitgleich in 1:57:05 Std. Auch für Renate reichte das zum 1. Platz in der AK W65. Harald kam dann nach guten 2:12:54 ins Ziel.Zu diesem Zeitpunkt waren die gut 300 Lâufer über 10 km unterwegs und zum Teil auch schon im Ziel. Mandy sprach nach ihrem Lauf durch die Feldmark und durch den Ort von einem "gebrauchten" Tag. Sie lief eine gute Zeit von 47:11 Min., war aber mit der Leistung nicht ganz zufrieden zumal sie dieses Jahr schon Zeiten unter 45 Min. gelaufen war. Trotzdem reichte diese Zeit zum Platz 3 in der AK W30.Auf der schnellen Runde durch den Ort waren 153 Läufer unterwegs. Hier führte Knut das Feld der PSV Läufer an. Er kam nach 23:46 Min. zurück ins Stadion. Jannik war auf seinen Fersen und kam nach 25:28 Min als 3. seiner Klasse U12 ins Ziel. Sein Papa Dirk überlief nach 28:11 Min. die Ziellinie.5 Kilometer0:23:46 Barnstorf, Knut M50 6 240:25:28 Kieselbach, Jannik MJ U12. 3 360:28:11 Müller, Dirk. M45 7 5410 Kilometer0:47:11 Krause, Mandy. W30 3. 1121,1 Kilometer1:48:40 Fuhrberg, Reinhard M65 3 1291:49:32 Emmermann, Petra. W55 1 181:57:05 Zittier, Jochen. M50 35 1761:57:05 Anton, Renate. W65 1 412:12:54 Eichler, Harald. M45 37 21