Frühschoppen ......Brause , Bier u. Bayern-Burger mit den Original Kaliberger Musikanten war ein voller Erfolg

es war wieder einmal eine gelungene Veranstaltung des Schützenvereins Ilten auf „Züchter´s Hof“ in der Hindenburg Straße.Natürlich durfte Blasmusik bei diesem Frühschoppen nicht fehlen und diese übernahmen die Original Kaliberger Musikanten!Bei herrlichem Sommerwetter und einem Publikum, das sich an das offizielle Hygienekonzept hielt, war diese Veranstaltung ein voller Erfolg.Mit Titeln wie “Auf der Vogelwiese“, den “Böhmischen Traum“ oder den “Klarinettenmuckl“ bis hin zum “Alpenpop“ war für jeden etwas dabei.Für die Original Kaliberger Musikanten gab es noch eine ganz besondere Zuwendung:Carsten Elges, der Vorsitzende des Schützenvereins Ilten, überreichte den Musikern im Auftrag des Regionsportbundes Hannover einen Scheck über 250 €!Das sollte es aber längst noch nicht alles gewesen sein: Zusätzlich wurden von der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung 5 Tablets für die weitere musikalische Arbeit überreicht.Es ging natürlich nicht ohne musikalische Zugaben, die sich nach dem offiziellen Ende über weitere 25 Minuten erstreckten.Durch die sehr positiven Rückmeldungen der Gäste über diese Veranstaltung steht jetzt schon fest, es wir Folgeveranstaltungen geben und sicherlich nicht nur in Ilten.Die Original Kaliberger Musikanten sagen Dankeschön an den Schützenverein Ilten und an das tolle Publikum.