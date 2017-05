"Exoten" die Ausstellung der Farbakteure im Gloria Park in Lehrte vom 3.Mai bis 3. August

Lehrte : AWO Seniorenzentrum im Gloria Park |

Mit Exoten zeigen wir den Bruch

mit der realen Ansicht

aus unser ganz eigenen Perspektive.



Zu sehen sind Gesichter und Figuren die der Phantasie der FarbAKTeure entsprungen ist. Die Motive sind mal mehr und mal weniger gegenständlich ausgearbeitet.

Am Eingang empfängt der farbenfrohe Saxophonist von Detmar Künkler den Besucher. Ein Stück weiter entdeckt man einen Bobfahrer von Barbara Hörstmann. Er zieht die Wolke der Geschwindigkeit hinter sich her. Martina Heuer zeigt Frauenköpfe, deren Bilcke viele Fragen stellen. Die Tamara hingegen, spiegelt den eigenen Lebenstraum der Künstlerin Ingeborg Bindseil.

Einen letzten Blick durchs Fenster setzt Heidi Siegman um. Der Rahmen ist unmittelbar in die Komposition des Exponates eingearbeitet.

Lust auf mehr? Dann besuchen sie die Ausstellung im Gloria Park täglich von 9:00 – 17:00Uhr

Ihre



FarbAKTeure