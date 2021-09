Eröffnung der Fotoausstellung " Der letzte Auftritt "

Die Eröffnungsveranstaltung der Fotodokumentation mit dem Titel „ Der letzte Auftritt „ fand bei recht wunderbaren Wetter statt. Vorher hatte es ausgiebig geregnet und es war auch Regen angesagt es hat aber bis zum Ende der Veranstaltung nicht geregnet. Frau Rienelt Walkhoff hielt ausführlich die Einführungsrede mit dem Hintergrund des Land Art Projektes durchgeführt vonund Beginn im April 2021 und das„ natürliche Kunstwerk „ mit der Fertigstellung ebenfalls im April 2021.Im Anschluss Ihrer Einführungsrede übergab sie für die weiteren Erläuterungen und Informationen zur Fotoausstellung „ Der letzte Auftritt „ Herrn Rüdiger Rodloff das Wort. Dieser erklärte das Projekt der LandArt mit dem natürlichen verändern und der letztendlichen Vergänglichkeit. Zur fotografischen Begleitung und der hierdurch längeren Erhaltungsmöglichkeit hat diese Aufgabe vier m Mitglieder der „ Arbeitsgemeinschaft für Fotografie an der Kreisvolkshochschule in Gifhorn „ übernommen. Diese Foto AG zeigt in dieser Ausstellung Bilder über den Verlauf des Werdeganges des LandArt Projektes der Künstler Wolfgang Buntrock und Frank Nordiek die ausdauernd und akribisch die Weidenzweige verarbeitet haben. Rodloff machte ausführlich darauf aufmerksam dass es sich hierbei nicht nur um eine Dokumentation, sondern es sind auch individuelle Kreationen, Sichtweisen und Interpretationen angewendet worden. Hier für die Aufsichten aus bestimmter Höhe nicht mit einer Fotodrohe sondern mit einem 6 Meter hohen Gestänge umso eine fotografische Aufsicht zu erzielen. Zum Abschluss bedankte er sich bei allen Teilnehmern des Projektes und der Ausstellungsorganisation und übergab zur offiziellen Veranstaltungseröffnung das Wort an Frau Walkhoff die hierbei auch auf die Regelungen und Beachtung der Hygienemaßnahmen hinwies.