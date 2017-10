Einmischung erwünscht - zum 100. Geburtstag von Heinrich Böll

Einmischung erwünscht - Ausstellung und Vernissage zum 100. Geburtstag von Heinrich Böll im Antikriegshaus Sievershausen

Am 21. Dezember 2017 wäre Heinrich Böll 100 Jahre alt geworden. Anlass, um ihn wieder zu lesen oder neu zu entdecken. Wer war Böll und wofür stand er? Was macht ihn heute noch oder gerade wieder lesenswert? „Wir Autoren sind die geborenen Einmischer. Das klingt idealistisch, ist es aber nicht. Einmischung ist die einzige Möglichkeit, realistisch zu bleiben.“, so Böll in seinem berühmten Essay „Einmischung erwünscht“. Wie setzte er sich mit den Themen Menschenrechte, Flucht und Vertreibung auseinander? Wie schrieb Böll über die Friedensbewegung, Notstandsgesetze oder Studentenunruhen? Wie hat er politisches Handeln reflektiert?Diese und weitere Fragen nach dem Leben und Schaffen Heinrich Bölls stehen im Mittelpunkt der Vernissage der Ausstellung „Einmischung erwünscht. Heinrich Böll – Leben und Werk“.Diekönnen Sie vom 12. - 22. Oktober 2017 im Antikriegshaus Sievershausen ansehen.Diefindet am 15. Oktober um 16 Uhr statt., wissenschaftlicher Archivar der Heinrich Böll Stiftung, wird Hintergründiges zur Ausstellung und über den Schriftsteller Heinrich Böll berichten.liest passend dazu ausgewählte Texte Bölls. Er ist Rezitator, Gründer und Mitglied des Literarischen Quintetts, Gründer und Mitglied des Amateurtheaters BretterWelt und seit über 30 Jahren aktiv im Antikriegshaus.sorgt für die musikalische Begleitung.Wir laden Sie ein zu einer vielfältigen Spurensuche in Text und Bild! Lernen Sie den Schriftsteller Heinrich Böll kennen oder treffen Sie ihn wieder!