Der größte Rock-Sänger aller Zeiten ist ...

Weihnachten verbrachte ich überwiegend mit den Klängen von Mozart, am Neujahrstag hörte ich das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2020 im ZDF. Nun berauschen nicht nur meine Ohren die wunderbare Stimme von Freddie Mercury begleitet von Brian May, Roger Taylor und John Deacon! Für mich ist es auch heute noch ein Rätsel, warum ich erst nach Freddies Tod etwas von ihm und Queen näher in Erfahrung brachte.Die ersten Tage im neuen Jahr habe ich wieder mit intensiverem Hören der vielen Rocksongs von Queen begonnen. Vielleicht sorgen diese Songs ja auch bei Dir für gute Stimmung!Queen - Greatest Hits (1) [1 hour long] - kurz nach dem Start mit bewegten BildernQueen - Greatest Hits (2) [1 hour 20 minutes long]Vormerkung:THE SPIRIT OF FREDDIE MERCURYDie Stimme Das Gefühl Die LeidenschaftFreitag, 21. Februar 2020, 20 UhrKuppelsaal im HCC - Hannover!