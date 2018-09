Caroline Cotter fasziniert Lehrte

Lehrte : Kino |

Unerwartet starkes Interesse an amerikanischer Folksängerin

Das Andere Kino in Lehrte hatte einen besonderen Gast für einen der gelegentlichen musikalischen Abende, die es dort neben Kino und Partys auch immer mal gibt. Caroline Cotter aus Maine, USA, kam zwischen Auftritten in Holland und Belgien für einen Tag nach Lehrte. Sie folgte der Einladung eines Fans aus Lehrte, der Sie vor zwei Jahren zufällig in Hannover kennengelernt hatte.Caroline Cotter ist eine junge Singer/Songwriterin, die sich vor ein paar Jahren hauptberuflich der Musik verschrieben hat und seither die bekannte „Ochsentour“ macht. In diesem Jahr brachte sie ihr zweites offizielles Album heraus, „Home on the river“. Das erste, „Dreaming as I do“ hatte es direkt auf Platz 5 der US-Folk-Charts gebracht. Inzwischen wird sie von der einschlägigen Fachpresse als kommender Champion gesehen.Der einladende Fan (der Autor) war durchaus besorgt, ob die gut 80 Plätze nicht zu viel seien für derartige Musik und für Lehrte, das ja, wie man meinen könnte, eher dem Blues gehört. Aber 40 vorverkaufte Karten ließen hoffen, und schließlich war das Andere Kino ausverkauft.Auf der spartanisch eingerichteten Bühne standen man gerade ein Hocker (für den Tee), eine Gitarre im Ständer und ein Mikrofon. Und bald nach acht stand da auch Caroline und sang, zuerst, sehr mutig, a cappella das Stück Journey in C. Dann kam die Gitarre dazu und mehr war nicht nötig. Spätestens beim dritten Stück, hatte Caroline alle Zuhörer auf ihrer Seite. Schon bald gab es nach den Stücken mehr als bloß Klatschen.Es war schon überraschend, wie intensiv Caroline die Zuhörer mitnahm auf ihrer Reise, denn beim Reisen holt sie Ihre Inspiration, wie sie sagt. Wunderbar passend auch die teils ausführlichen und authentischen Erklärungen zu den Stücken, z.B. von ihrer Jugend am Fluss in Rhode Island, oder von ihrem 104-jährigen Großvater. In diesen Zeiten bleibt auch die Politik nicht außen vor. Sie schäme sich für ihr Land, das einen solchen Präsidenten gewählt habe, und trägt als ihre Entschuldigung das Stück „my peace“ von Woody und Arlo Guthrie a cappella vor. Sehr starker Auftritt und vom Publikum wohl gewürdigt.Es war faszinierend, zu erleben, wie eine einzelne, kleine Person mit einer Gitarre und einem Mikrofon, ohne Tour-Trucks, ohne Roadies, ohne Lightshow und ohne Pyrotechnik aber dafür mit melodischen, ausdrucksstarken Stücken aus eigener Feder und mit ihrer klaren, warmen Stimme und abwechslungsreicher Gitarrenbegleitung das Publikum zu begeistern wusste.Hingerissen gaben sich die Zuhörer schon in der Pause und am Schluss entließ das Bravo-rufende und pfeifende Publikum Caroline erst nach drei Zugaben.Offenbar hinterließ dieser Abend in Lehrte auch bei Caroline einen starken Eindruck, denn schon am folgenden Nachmittag, schon wieder in Belgien, postete sie eine Lobeshymne auf das Lehrter Publikum und das Andere Kino. Mit Sicherheit wird Caroline im nächsten Jahr wieder in der Nähe sein und schon bald nochmal in Ronnenberg bei Hannover, in Cara’s Art+Weise Cafe am 27. Oktober (Tourdaten und Newsletter unter carolinecotter.com).