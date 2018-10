fast hatte ich es schon vergessen - doch als ich Dein Päckchen heute in meinen Händen hielt, fiel es mir wieder ein: "... . Kann aber etwas dauern....", hattest Du als Kommentar vor einiger Zeit unter meinen Beitrag "Zweitgeschichten" geschrieben.Beim Öffnen dachte ich dann nur noch: "Oh ... lass es jetzt nur noch die richtigen Büchlein sein....." - ;)))!Wow !!!!! BingO h Ha! !!!Da sind sie - super gut - :) - ....... und eine wunderschöne, handgeschriebene und selbst fotografierte Karte auch noch; sehr, sehr schön !Die Überraschung ist Dir wahrhaftig gelungen, liebe Conny!Herzlichen Dank! !!"Bücher sind nur dicke Briefe an Freunde!"Zitat von Jean Paul"... und über den Inhalt müssen wir reden!" - ;):)))) -die Ergänzung hier ist von mir :))))