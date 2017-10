Brummerbühne spielt die Komödie „Dieses mal was mit Niveau!“

Premiere des neuen Theaterstücks am 28. Oktober in Immensen



Mit der Komödie „Diese mal was mit Niveau!“ vom Autor Andreas Heck startet die Brummerbühne in die diesjährige Theatersaison. Nach der aus traurigem Anlass ausgefallenen Saison 2016 meldet sich die Brummerbühne unter Leitung von Bianca Schäffer wieder zurück. Die Premiere findet am Samstag, 28. Oktober um 19:30 Uhr, im Landgasthaus Scheuer’s Hof in Immensen statt.



Der Inhalt: Seit Jahren spielt der Theaterverein mit großem Erfolg Bauernstücke und ländlich seichte Komödien für sein Stammpublikum. Doch das soll sich jetzt ändern. Dieses mal soll endlich ein Stück mit Niveau gespielt werden, um den schauspielerischen Ansprüchen der Spielerinnen und Spieler entgegen zu kommen und dem Publikum zu zeigen, dass man mehr drauf hat als die üblichen Dreiecks-Verwicklungen zwischen Bauer, Knecht oder Pfarrer.Schnell ist dem Vorstand klar, ein lustig-verschmitzter englischer Kriminalklassiker soll auf die Bühne. Dummerweise werden aber dem ehrgeizigen Vorhaben des Theatervereins zahlreiche Steine in den Weg gelegt. Wie das Leben in einem Theaterverein in Wirklichkeit spielt und wie das Desaster seinen Lauf nimmt, zeigt die Brummerbühne in insgesamt 10 Aufführungen.Wegen der großen Nachfrage gibt es seit diesem Jahr erstmalig 3 Spieltermine am Spielort Schwüblingsen. In den Rollen sind Inta Graß, Erika Hoppenworth, Sven Heise, Uwe Anders, Mark Garbutt, Maren Kühn, Bianca Schäffer und Bianka Hoppenworth zu sehen. Die Spielleitung liegt in den bewährten Händen von Maren Kühn.Nach der Premiere folgen die weiteren Aufführungen Schlag auf Schlag: 29.10. 16 Uhr Scheuer’s Hof in Immensen, 4.11. 19:30 Uhr & 5.11. 16 Uhr Festsäle Fricke in Sievershausen, 17. & 18.11 19:30 Uhr & 19.11. 17 Uhr im Tritonus Schwüblingsen und am 5. & 6.1. 19:30 & 7.1.2018 16:00 im Schulzentrum in Hämelerwald.Der Vorverkauf für alle Veranstaltungen findet am 5. & 6.10. 17-19 Uhr im Sportheim Schmiedeweg in Sievershausen statt. Danach erhalten Sie noch Restkarten unter 05175/5860, für Immensen im Landgasthaus Scheuer’s Hof, für Schwüblingsen im Warnke Friseursalon und an der Abendkasse.