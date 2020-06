Big Band Ahlten weckt die Iltener Schützen

Die Big Band Ahlten unterstützte heute die MSG „IlSe“ musikalisch in Kleinstbesetzung beim traditionellen Wecken in Ilten.Es war für alle Beteiligten beim Schützenfest @ Home in Ilten etwas ganz neues!Bei diesem ganz besonderem Schützenfest staunten auch die Iltener nicht schlecht, als sie früh morgens um 6:30 Uhr nicht nur von Blasmusik geweckt wurden, sondern auch von der Big Band Ahlten in Kleinstbesetzung und in einer eigentlich nicht üblichen Big Band Standard Instrumentalisierung.Genau dieses ganz besondere Schützenfest in Ilten mit der außergewöhnlichen Big Band Besetzung sprach sich herum und wurde interessiert von RTL Nord wahrgenommen. RTL Nord begleitete mit einem Kamerateam dieses in seiner Art doch ungewöhnliche und musikalisch etwas andere Event.So entstand in aller Herrgottsfrühe ein gelungenes Schützen-Wecken nicht nur für die Iltener Bürgerinnen und Bürgen, sondern auch für alle beteiligten Musikerinnen und Musiker und nicht zu guter Letzt natürlich auch für den Schützenverein Ilten.