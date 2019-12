Big Band Ahlten erhält Urkunde !

"Gedact 8`B im Hauptwerk"

Diese Urkunde ist ein sehr schöner Jahresabschluss 2019 für die Big Band Ahlten.Wir freuen uns sehr, dass die Big Band Ahlten durch ihr Konzert in der Barockkirche Ilten dazu beitragen konnte, die Christian - Vater - Orgel zu erhalten.Ein besonderer Dank geht noch einmal an Pastor Johann Christophers und den Kirchenvorstand Ilten, die es der Big Band Ahlten ermöglicht haben, ihr Jahresabschlusskonzert in der Barockkirche Ilten aufführen zu dürfen.Die Big Band Ahlten ist nun Orgelpfeifen Pate der Orgelpfeife