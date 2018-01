Auftakt geglückt

An diesem Donnerstag widmete sich das Fotografieren auf die Basilika St. Clemens in Hannover. Eine kath. Kirche, die auch als Mutterkirche hier der kath. Kirchen zu betrachten ist. Besonders hervorzuheben, dass die Basilika in 2018 ihr 300jähriges Jubiläum feiert. Schirmherrin hier Doris Schröder Köpf.INFO`s zur Basilika St. Clemens: www.st-clemens-hannover.de