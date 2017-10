Antikriegshaus: Christoph Emmelius zu Martin Luther

Lehrte : Antikriegshaus Sievershausen |

Das Antikriegshaus im Zeichen des Reformationsjahres



Dr. Johann-Christoph Emmelius: Martin Luther – Krieg und Frieden auf Erden



Nachdem Christoph Emmelius im Juni Erasmus von Rotterdam in einem sehr interessanten Vortrag vorgestellt hat, widmet er sich am 22. Oktober ab 16 Uhr dem Wirken Martin Luthers. Das Thema „Krieg und Frieden“ war sicher nicht das wichtigste für Luther. Aber er hat es auch keineswegs völlig vernachlässigt. Die Art und Weise seines Wirkens hatte zudem Auswirkungen auf die gewaltsamen Konflikte im Europa nach der Reformation.



Christoph Emmelius wird einerseits Luthers grundlegende politische Theorie, die Lehre von den zwei Regimenten Gottes, nachzeichnen und dann aufzeigen, wie Luther konkret Stellung bezog zu den zeitgenössischen Konflikten. Hierbei stehen Bauernkriege und die osmanische Bedrohung im Vordergrund. Dabei wird es auch um Merkmale in Luthers Äußerungen gehen, die hochgradig anfällig sind für Unfrieden und Gewalt.