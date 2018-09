Amerikanische Folk-Musik im "Anderen Kino" in Lehrte

Die Songwriterin Caroline Cotter macht Ende September zwischen Konzerten in Holland und Belgien einen Abstecher nach Lehrte

Wer kennt schon Caroline Cotter? Nun, noch kaum jemand. Doch das dürfte sich bald ändern, hat sie sich doch mit preisgekröntem Songwriting und einem bezaubernd warmen und weichen Sopran mit ihren von vielen Reisen inspirierten Liedern direkt in die Herzen der Zuhörer gesungen. Seit dem offiziellen Debut-Album „Dreaming as I do“, das auf den Folk DJ Charts in den USA direkt Platz 5 erreichte, hat Caroline über 500 Konzerte in 43 Staaten der USA sowie in 12 Ländern gespielt. Nicht schlecht für jemanden, der alles alleine macht. Ein Stück dieses Albums erklomm sogar Platz 2. Nach „Dreaming as I do“ ist gerade das zweite Album, „Home on the river“ erschienen und gegenwärtig steht Caroline Cotter im Finale des Songwriter Wettbewerbs der amerikanischen Musik-Zeitschrift „No Depression“. Diese Zeitschrift beschreibt das neue Album als „süß und weich und ausgesprochen erfrischend … den Geist belebend mit einem, ihn beruhigend mit dem nächsten Song“. Das „Icon Magazine“ lobt: Ihre wohl-konstruierten Lieder erinnern an die frühen Stücke von Mary Chapin Carpenter, nennt das Album absolut essentiell, und die „Country Standard Time“ schreibt einfach nur: Die Folk-Szene hat einen neuen Champion.Mehr dürfte kaum möglich sein, um auch in Lehrte für ein volles Haus zu sorgen, wohin Caroline auf Einladung eines hiesigen Fans kommt – für einen Tag zwischen Konzerten in den Niederlanden und Belgien.Das Konzert beginnt am Samstag, 29. September 2018 um 20:00 Uhr im Anderen Kino, Sedanplatz 26a in Lehrte. Einlass ist ab 19:00 Uhr. Der Eintritt beträgt an der Abendkasse 10 € und im Vorverkauf 8 €. Vorverkauf bei der Bücherstube Veenhuis, Iltener Straße, abends im anderen Kino, sowie im Kiebitz Natrukostladen in Sehnde, Iltener Straße.