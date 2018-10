Die 12 locken mit Fingerfood und einem Glas Sekt in ihr Malhaus. Die Arbeiten des langen Sommers sind leicht und beschwingt. Zu sehen sind Zeichnungen mit Kohle und Bleistift, Pigmente auf Papier, schwebend im Holzrahmen und natürlich Acrylmalerei in kleinen bis sehr großen Formaten. Wir sind gespannt, was Sie davon halten und freuen uns sehr auf Ihr Kommen. Ihr Künstlertreff Ahlten