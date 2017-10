17. Kunst-Forum in 31275 Lehrte, Kurt-Hirschfeld-Forum, am 04. + 05. Nov. 2017

Kunst-Kunsthandwerk-Design:

Das diesjährige Kunst-Forum findet am Sonnabend, 04. und Sonntag, 05. November statt. Der freischaffende Künstler und Ausstellungsorganisator "Gori" Rainer Gorisch aus Lehrte lädt Künstler und Kunsthandwerker aus verschiedenen deutschen Regionen in das Kurt-Hirschfeld-Forum, Burgdorfer Str. 16 zu einem Forum ein in dem die schönen Künste im Mittelpunkt stehen.



Die weit über die Region hinaus bekannte Präsention verspricht auch in diesem Jahr ein spannendes Wochenende für die Besucher im großen Saal mit Bühne und im Foyer zu werden. An beiden Tagen wird es die ganz besondere Ideenvielfalt bei dem vorweihnachtlichen Künstlertreffen zu bewundern geben.



Da gibt es:

Malerei verschiedener Techniken, Modedesign und Accessoires, Holzbildhauerarbeiten mit der Kettensäge, Holz und Drechselarbeiten, edle Schreibgeräte, Skulpturen aus Bronze, Keramik und Schrott, Ledertaschen und Ledergürteldesign, Glasbläserarbeiten, Feuertonnen, Schmuckdesign in Gold, Silber, Natur und Edelstein, edle Raku-Keramik, Filzarbeiten, interessante Charakterköpfe, Wohnaccessiores, Geschenkideen aus Stoff und Wolle u.v.m.

"Gori" ist mit seinen Acrylbildern und Textildesign zu sehen.



Auch die Unicef mit Gruß und Weihnachtskarten ist wieder dabei.

Zusätzlich wird der Dt. Kinderschutzbund e.V. Ortsverband Lehrte an beiden Tagen von 14-18 Uhr mit den Kinder malen.

Die Gastronomie des Kurt-Hirschfeld-Forums verwöhnt die Besucher mit Kaffee, Kuchen und weiteren kleinen Speisen.

Der Eintritt beträgt 3,00 Euro, Kinder unter 12 Jahren frei.

Öffnungszeiten: Sonnabend: 12 - 18 Uhr, Sonntag: 11 18 Uhr.

An diesem Wochenende findet auch ein verkaufsoffener Sonntag in Lehrte statt.

Info: www.gorisatelier.de